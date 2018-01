‘Bankmol’ betrokken bij vierde overval

De politie vermoedt dat een verdachte medewerker van de Rabobank uit Breda die regelmatig overvallers tipte, ook betrokken is geweest bij de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel in september. Een woordvoerder van de politie heeft dat donderdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad. Het is de vierde overval die de politie in verband brengt met de zogenoemde ‘bankmol’.

De corrupte uitzendkracht Lorenzo J. (25) tipte overvallers als klanten veel geld gingen opnemen. Zo werd een echtpaar uit Roosendaal op 7 juli na thuiskomst van de bank door drie mannen beroofd van 20.000 euro. Op 19 juli werd op die manier een 63-jarige Duitser in Venlo beroofd van 100.000 euro. De politie wist op 28 juli een overval in Zundert te verijdelen en arresteerde vijf overvallers plus de bankmedewerker. De bende zit sindsdien vast.