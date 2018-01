Boijmans en Prado maken expo over Rubens

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam maakt samen met het Museo Nacional del Prado in Madrid een tentoonstelling van werk van Peter Paul Rubens (1577-1640). Beide kunsttempels hebben olieverfschetsen van de meester. Die gaan ze dit jaar samenbrengen en combineren met werk van hem uit andere musea.

Bruiklenen komen van het Louvre in Parijs, de National Gallery in Londen en het Metropolitan Museum of Art in New York, het Art Institute in Chicago, de J. Paul Getty Museum in Los Angeles en het Museo Thyssen-Bornemizsa in Madrid.

De tentoonstelling is dit jaar eerst te zien in het Prado; in het najaar en de winter is ze in Rotterdam te bezoeken.