Brandweer krijgt 20 meldingen per minuut

De brandweer had het donderdag rond het middaguur bijzonder druk door de storm. Tussen 8.30 en 12.30 uur kwam er meer dan 1600 meldingen van schade binnen. Op het hoogtepunt, tussen 11.30 en 12.00 uur, ontving de brandweer bijna zeshonderd oproepen, oftewel twintig meldingen per minuut. Tussen 12.00 en 12.30 uur ging het om bijna vijftien meldingen per minuut, aldus de website Alarmeringen.nl.

Vooral de brandweer in Noord- en Oost-Gelderland had het druk. Die kreeg meer dan vierhonderd meldingen, gevolgd door IJsselland (199), Gelderland-Midden (133), Limburg-Noord (115) en Gooi en Vechtstreek (112). De steden Deventer (58 meldingen) en Apeldoorn (55) hadden de meeste meldingen, nog voor Amsterdam (49) en Den Haag (41).