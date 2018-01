Brandweer krijgt ruim 10.000 meldingen

De brandweer heeft ruim 10.000 meldingen binnengekregen als gevolg van de storm. Dat meldt Brandweer Nederland.

,,Als brandweer waren we goed voorbereid. Zowel met mensen als met materieel stonden we paraat om de ruim 10.000 meldingen af te handelen’’, aldus de voorzitter Brandweer Nederland Stephan Wevers.

,,Ik ben trots op onze mensen die deze dag alles uit de kast hebben gehaald om de helpende hand te bieden. In een hele korte tijd hebben we met elkaar heel veel werk verzet om de stormoverlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas heeft deze storm wel aan zeker twee burgers het leven gekost’’, vervolgt Wevers.

Bijna in alle 25 regio’s hadden de korpsen handenvol werk. Alleen in het noorden van het land kwamen minder meldingen binnen, omdat daar de storm minder hevig was. De komende dagen worden de minder urgente meldingen afgehandeld.