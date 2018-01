Busje met drugsafval in Kerkrade afgevoerd

De politie heeft in de Meuserstraat in Kerkrade een busje met vermoedelijke drugsafval afgevoerd en onder begeleiding van de brandweer naar een veilige plek gebracht. De brandweer heeft metingen verricht. Er is geen sprake van gevaar voor de directe omgeving, meldt de politie.

Het busje was woensdagavond rond 21.00 uur achtergelaten en verspreidde midden in een woonwijk een prikkelende geur. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden en binnenblijven. In het busje stonden volgens de zegsman twee vaten van elk duizend liter en een aantal kleinere vaten met een onbekende vloeistof.

De twee personen die het busje achterlieten stapten in een personenauto, die daarop richting de nabijgelegen Duitse grens wegvluchtte. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de verdachten. Donderdag zal een speciale politie-eenheid het busje ontmantelen. Ook gaat de politie dan beginnen met een buurtonderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.