De wind is afgezwakt en daarom is nergens meer sprake van code rood (weeralarm). Die gold alleen nog in Gelderland en Overijssel. Ook code oranje in Groningen, Drenthe en Limburg is beëindigd. In heel Nederland geldt nu code geel.

Op het hoogtepunt van de storm, aan het einde van donderdagochtend, werd windkracht 11 gemeten bij Hoek van Holland en IJmuiden. Er waren zeer zware rukwinden.