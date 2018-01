Code rood voor groot deel van Nederland

In de provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel en het IJsselmeergebied is donderdagochtend vanwege zeer zware windstoten code rood afgegeven. Volgens de KNMI worden er windstoten verwacht met een kracht die nog groter is dan eerder was voorspeld.

,,Er kunnen wel windstoten voorkomen van 130 tot 140 kilometer per uur. Dat heeft een grote invloed op de samenleving. We geven daarom code rood af”, aldus het KNMI.

Voor de andere provincies geldt code oranje.