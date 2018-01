Dak waait van rij huizen in Rotterdam

Het dak van een complete rij portiekwoningen in Rotterdam is door de storm weggeblazen. Op diverse filmpje op sociale media is te zien hoe het platte dak als karton wordt losgerukt door de wind. Het gaat om huizen aan de Landmanstraat in wijk Charlois in Rotterdam Zuid. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer is ter plaatse en samen met de stichting Salvage wordt de situatie nu geïnspecteerd. Later wordt duidelijk hoeveel woningen beschadigd zijn.

Omgevallen bomen hebben in Rotterdam veel schade aangericht aan geparkeerde auto’s, zo meldt de Veilligheidsregio. Er is in de regio Rijnmond vooral materiële schade. Wel zijn er meerdere lichtgewonden gevallen.

Tot 12.00 uur had de meldkamer al vijfhonderd meldingen binnengekregen. Daarom is er een mobiele meldkamer ingezet, die handelt de minder urgente zaken af.