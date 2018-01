Dierentuinen dicht door storm

Dierentuinen houden de deuren gesloten vanwege de westerstorm die over het land raast. Zo blijven Dierenpark Amersfoort en Ouwehands Dierenpark in Rhenen de hele dag dicht en ook Artis in Amsterdam en GaiaZOO in Kerkrade zijn tijdelijk gesloten vanwege de harde wind.

Dierenpark Amersfoort vreest ervoor dat er takken van de bomen los kunnen komen. ,,Hierdoor kunnen wij de veiligheid van onze bezoekers niet garanderen en daarom is er besloten het park vandaag te sluiten. De veiligheid van de dieren is niet in gevaar”, aldus de dierentuin.