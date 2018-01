De westerstorm die donderdag over Nederland trekt, heeft twee mensen het leven gekost. In Enschede overleed een 62-jarige man nadat een boom door de wind op zijn auto was terechtgekomen. In Olst is een eveneens 62-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zwolle omgekomen toen hij uit zijn wagen stapte om een tak weg te halen die op de weg lag. Juist op dat moment brak een andere tak af die hem fataal werd.