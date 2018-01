Het weeralarm (code rood) is beëindigd in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en in de IJsselmeergebieden. Code rood geldt alleen nog in Gelderland en Overijssel. Daarnaast geldt code oranje in Groningen, Drenthe en Limburg. De rest van het land heeft code geel. Volgens het KNMI neemt de wind steeds verder af.