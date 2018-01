Gevelplaten Rotterdamse school brandonveilig

De gevelplaten van een deel van de Hoge School Rotterdam aan de Kralingse Zoom voldoen niet aan de huidige normen voor brandveiligheid. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de school heeft laten uitvoeren. Het pand blijft tot nader order dicht.

Vorige week sloot de onderwijsinstelling het gebouw al uit voorzorg. Dat gebeurde naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen van juni vorig jaar. Daarbij kwamen 71 mensen om het leven. Het vuur verspreidde zich razendsnel via de gevelplaten aan de buitenkant.

Het afgesloten gedeelte van het gebouw wordt gebruikt door zo’n 3500 studenten van de Rotterdam Business School en medewerkers van dit instituut. Het is dertig jaar oud.