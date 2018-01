‘Gevolgen storm merkbaar in avondspits ov’

Spoorbeheerder ProRail hoopt dat rond 17.00 uur de eerste treinen weer kunnen gaan rijden. Daarna duurt het nog even voordat alles bij het oude is. ,,Mensen in de avondspits gaan het zeker merken”, aldus een woordvoerder.

De organisatie is bezig de schade die de storm heeft aangericht in kaart te brengen. Op tientallen plekken zijn bomen op de rails of op de bovenleiding gevallen. Het is nog niet duidelijk wat er moet gebeuren om de schade te herstellen en hoelang dat duurt. Daardoor kan ProRail niet met zekerheid zeggen wanneer het treinverkeer weer normaal is.

Door de storm zijn ook treinen, machinisten en conducteurs gestrand. Dat heeft ook gevolgen bij het opnieuw opstarten van het treinverkeer.