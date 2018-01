KNMI: storm in westen over hoogtepunt heen

De storm is in het westen van het land over zijn hoogtepunt heen. Volgens het KNMI geldt code rood voor de provincies in het westen nog wel omdat de wind nog een behoorlijke kracht heeft.

De storm trekt nu naar het oosten van het land. Daar worden nu windstoten van 130 kilometer per uur waargenomen.

Volgens het KNMI is nog niet duidelijk wanneer de storm volledig uit Nederland weggetrokken zal zijn. ,,De verwachting is dat dit rond 15.00 uur zal zijn. Maar het kan ook een uur eerder of een uur later”, aldus het KNMI.