Mat Herben op kieslijst Lokaal Montfoort

Mat Herben, voormalig voorman van de LPF, wil raadslid in de Utrechtse gemeente Montfoort worden. Hij staat op de tweede plaats op de kieslijst van Lokaal Montfoort, een plaatselijke partij die nu één raadszetel heeft. Een woordvoerder van de partij heeft dat donderdag laten weten.

Herben woont in het dorp Linschoten, dat bij Montfoort hoort. Hij richtte in 1993 al de werkgroep Leefbaar Linschoten op om meer aandacht te vragen voor zijn dorp tussen Montfoort en Woerden Van 2002 tot 2006 was Herben Tweede Kamerlid voor de LPF. Hij was enige tijd fractievoorzitter.

Herben zal zich vooral gaan bezighouden met ruimtelijke ordening en financiën, zo liet de zegsman weten. Lokaal Montfoort is blij met de grote politieke ervaring van de 65-jarige Herben.