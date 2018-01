Het aantal geannuleerde vluchten door de westerstorm op Schiphol is opgelopen tot 250. Reizigers moeten rekening houden met vertraging van twintig tot dertig minuten. Volgens een woordvoerder was de situatie in de ochtend redelijk, maar wordt de meeste overlast tussen 11.00 en 14.00 uur verwacht.

KLM maakte eerder al bekend dat de er 220 Europese vluchten van en naar Schiphol waren geschrapt. Door de storm zijn er minder start- en landingsbanen beschikbaar.