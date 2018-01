Milieudefensie: NAM toont ware gezicht

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toont in haar meest recente brief over de aardbevingen in Groningen ,,haar ware gezicht en dat is niet fraai”. Dat zegt Milieudefensie in reactie op een brief van de NAM, eigendom van oliebedrijven Shell en ExxonMobil, aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

In de brief wordt voorgerekend dat de gaswinning moet worden gehalveerd om het door het SodM gewenste veiligheidsniveau te halen. ,,Het bedrijf weet kennelijk donders goed dat de productie vrijwel gehalveerd moet worden om de gevaren voor de Groningers te beperken”, aldus Milieudefensie. ,,Het is ‘code rood’ voor de veiligheid van de Groningers, niet voor Shell en Exxon. Zelfs na alle ellende van de afgelopen jaren toont de NAM geen greintje empathie met de bevolking van Groningen. De rillingen lopen over je rug als je de brief leest.”