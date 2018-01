NS: iedereen kan op zijn bestemming komen

De NS verwacht dat iedereen donderdag op zijn of haar bestemming kan komen nu er op steeds meer trajecten treinen rijden. ,,Voor sommige reizigers betekent dit langere reistijd, extra overstappen of omreizen. Vannacht rijden we bussen in plaats van nachtnet-treinen”, aldus de vervoersorganisatie.

De NS verwacht op vrijdag een ,,nagenoeg normale dienstregeling” te kunnen rijden. Op sommige trajecten moeten reizigers rekening houden met kortere treinen of de inzet van bussen wegens herstelwerkzaamheden.

Omdat er veel ‘lastminutewijzigingen’ kunnen zijn, is de informatie in de NS-reisplanner niet volledig. Daarom wordt reizigers geadviseerd op stations te letten op de omroepberichten.