Het is nog onduidelijk wanneer het treinverkeer weer op gang komt. Eerst moet spoorbeheerder ProRail de schade aan het spoor inventariseren en die verhelpen. Pas dan kunnen er weer treinen rijden. ,,Dit zal in eerste instantie echt mondjesmaat zijn. Wij raden onze reizigers dus ook aan om in de tussentijd naar alternatief vervoer te kijken voor de avondspits”, aldus een woordvoerster van de NS.