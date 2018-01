Slachtoffer schietincident is El Ajjoudi

De man die woensdagavond in de Amsterdamse Pijp werd doodgeschoten, is volgens de politie de 29-jarige Anass el Ajjoudi uit Amsterdam. Daarmee bevestigt de politie eerdere berichten in de media hierover. Het slachtoffer was een bekende van politie en justitie. Er is nog niemand aangehouden.

De liquidatie gebeurde rond 19.00 uur op de Cornelis Springerstraat. Hulpdiensten troffen de man zwaargewond aan en hij bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. Volgens getuigen is El Ajjoudi door één man neergeschoten, waarna de schutter in een lichtkleurig voertuig stapte.

Kort na de schietpartij werd een brandend voertuig aangetroffen aan de Buitensingel in Duivendrecht. Het betrof een witte Ford Transit. De recherche onderzoekt of dit de vluchtauto is.

Volgens Het Parool behoorde hij tot de groep van Houssine A. en Benaouf A. die verwikkeld is in de Amsterdamse onderwereldoorlog. De politie kan dit niet bevestigen. Ook wilde een woordvoerster nog niet zeggen of het om een afrekening in het criminele circuit gaat. ,,We willen eerst helder krijgen wat precies de achtergronden zijn van het schietincident.”