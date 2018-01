Staatssecretaris wil lijst afnemers Chemours

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in december aan Chemours in Dordrecht om een lijst van afnemers gevraagd. Maar de ILT kreeg de lijst niet. ,,Schandalig”, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de Tweede Kamer.

Chemours maakt met giftige GenX-stoffen coatings die bijvoorbeeld worden gebruikt in teflon. GenX-stoffen, die mogelijk kankerverwekkend zijn, zijn illegaal in het oppervlaktewater geloosd. Veel omwonenden rond de fabriek zijn ongerust. Onlangs zijn ook GenX-stoffen in het water in Brabant aangetroffen.

Van Veldhoven laat nog een keer vragen om de lijst, maar krijgt ze die niet, dan zal ze gaan vorderen. ,,Maar we willen liefst niet in juridische procedures verzanden.” Ze geeft het bedrijf nog een maand.

Volgens Chemours krijgt in ons land alleen het bedrijf Custom Powders in Helmond GenX-stoffen. Verder gaat volgens het bedrijf de hele productie naar Chemours Zwitserland. Van Veldhoven denkt echter dat er weer wordt doorverkocht vanuit Chemours Zwitserland naar Nederlandse bedrijven en wil daarom de lijst, zodat onder meer gekeken kan worden of er niet meer vervuiling is.