Transportverzekeraar wil Engelse waarschuwing

Weeralarmen en andere waarschuwingen voor het wegverkeer moeten voortaan ook in het Engels worden verspreid. Daarvoor pleit Transportverzekeraar TVM naar aanleiding van de zware storm die donderdag over het land is getrokken.

Voor 16.00 uur waren er tientallen vrachtwagens omvergeblazen door harde windstoten. Daarbij ging het voor een groot deel om buitenlandse chauffeurs, zegt TVM op basis van meldingen bij zijn eigen alarmcentrale voor schademeldingen.

Rijkswaterstaat waarschuwt op matrixborden boven de snelwegen voor gevaarlijk weer, maar alleen in het Nederlands. Volgens TVM zou het helpen als buitenlandse vrachtwagenchauffeurs ook in het Engels gewaarschuwd zouden worden om niet met storm de weg op te gaan.

CNV Vakmensen uit zijn verbazing over de vele ongelukken met vrachtwagens ondanks alle waarschuwingen voor de storm. De vakbond is een onderzoek begonnen onder zijn leden naar de oorzaak daarvan, zegt bestuurder Tjitze van Rijssel. ,,Laten we al die vrachtwagens maar doorrijden, alsof we gek zijn? Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij Code Rood een rijverbod voor vrachtwagens. Dat is een stuk veiliger voor iedereen.”