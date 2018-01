Vertaling Fire and Fury zaterdag te koop

De Nederlandse vertaling van het onthullende boek van Michael Wolff over Trump, Fire and Fury, ligt zaterdag in de boekhandel.

De Nederlandse versie titelt Vuur en Woede en wordt uitgegeven door Uitgeverij Prometheus. De eerste oplage van het boek zou aanvankelijk 25.000 exemplaren bedragen, maar is vanwege de vele reserveringen uitgebreid met in elk geval 5000 boeken.

De Engelse uitgave vliegt sinds de publicatie begin januari over de toonbank in de Verenigde Staten en daarbuiten. Er komt ook een televisieserie. Producent Endeavor Content heeft de filmrechten van het boek gekocht, maakte Hollywood Reporter woensdag bekend.

Wolff schreef Fire and Fury op basis van tweehonderd gesprekken met de hoogste medewerkers van Trump en de president zelf, en schetst een onthutsend beeld over de president. Trump ontkent op zijn beurt dat hij de journalist gesproken heeft.