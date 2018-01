Vrienden van Amstel viert jubileumfeestje

De Vrienden van Amstel Live! maakt zich op voor een jubileumeditie die grootser is dan ooit. Vanaf donderdag staan 25 artiesten veertien avonden op het podium van Rotterdam Ahoy. Zo zijn er optredens van Kensington, BLØF, DI-RECT, Mr. Probz, Guus Meeuwis, Broederliefde, Typhoon, Rowwen Hèze en Marco Borsato.

Nick & Simon nemen deze twintigste editie van de populaire concertreeks weer de presentatie op zich. Verder maken Paul de Leeuw, Lil’ Kleine, André Hazes, Rondé en Kraantje Pappie hun debuut op het evenement. De artiesten zingen weer diverse duetten, die vooraf niet bekend worden gemaakt.

De organisatie verwacht meer dan 190.000 bezoekers. ,,Nooit eerder mochten we zoveel vrienden en artiesten ontvangen in onze grootste Amstelkroeg”, zegt David Lette, directeur marketing van Amstel. De laatste show is op 2 februari.

Het spektakel begon in 1998 als Heeren van Amstel vanuit in het gelijknamige muziekcafé aan het Amsterdamse Thorbeckeplein. Het jaar daarop verkaste de ‘grootste kroeg van Nederland’ naar Ahoy en veranderde de naam van ‘Heeren’ in ‘Vrienden’.