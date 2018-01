10.000 deelnemers fakkeltocht tegen gas

In Groningen hebben zo’n 10.000 demonstranten meegelopen in een fakkeltocht tegen de gaswinning in de provincie door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De tocht had de Vismarkt als begin- en eindpunt.

Voorafgaand aan de tocht hielden burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver een toespraak.

Directe aanleiding voor de tocht was de recente zware aardbeving in Zeerijp. De Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie hebben de tocht georganiseerd en deelden 4000 fakkels uit.

Op borden en spandoeken die de betogers meedroegen stonden teksten als ‘Genoeg = Genoeg’, ‘Woest! Woester Verwoest’ en ‘Rutte, Kamp, Wiebes, één pot nat. Groningen één groot gat’.

In een eerdere optocht tegen gaswinning liepen vorig jaar 4000 mensen mee in de provinciehoofdstad.