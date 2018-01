Amsterdam lokt leraar met woningregeling

Amsterdam wil beginnende docenten naar de stad lokken door ze een handje te helpen op de woningmarkt. Leraren krijgen voorrang bij de toewijzing van honderd sociale huurwoningen, maakte de gemeente bekend.

De voorrangsregeling is een proef die deel uitmaakt van een actieplan om het lerarentekort aan te pakken. Volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen vormen mensen uit de maatschappelijke dienstverlening de ,,ruggengraat van onze stad”. ,,Maar vaak zien we juist dat starters uit deze beroepsgroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen.”

De leraren die de regeling verzilveren, komen te wonen in gemengde complexen waar ook studenten, jongeren en statushouders zijn gehuisvest. In de toekomst wil Amsterdam de regeling uitbreiden naar starters die bij de politie, in de zorg of met de jeugd werken.