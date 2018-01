Campagne tegen appende fietser en voetganger

Op je mobiel kijken tijdens het autorijden is al een tijdje taboe, maar vaak zien appende voetgangers en fietsers geen beren op de weg. Amsterdam wil ook die groep verkeersdeelnemers wijzen op de risico’s. De gemeente start daarom met vervoersbedrijf GVB en de Vervoerregio Amsterdam de campagne Superbelangrijk tegen smartphonegebruik in het verkeer.

Volgens de initiatiefnemers stijgt het aantal ongelukken met fietsers en voetgangers in de hoofdstad. Afleiding door smartphones zou daar een belangrijk aandeel in hebben. Met de slogan ,,Telefoon in het verkeer. ff niet” hopen ze het tij te keren. Die leus prijkt binnenkort op reclameborden in de stad en vormt de leidraad van een serie korte filmpjes op social media, gericht op verkeersdeelnemers tussen de zestien en dertig jaar.

Door die doelgroep bewust te maken van de gevaren, hopen de organisatoren een einde te maken aan sociale druk om meteen op een oproep te reageren. ,,Het gros van de acties die mensen onderweg uitvoeren met hun telefoon is strikt genomen niet noodzakelijk. We kunnen best dat saaie liedje even uitzetten, je moeder bellen kan straks ook en ze zien vanzelf wel dat je vijf minuten later bent.”