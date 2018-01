Geen 3D-reconstructie moordzaak Hooge Zwaluwe

In de zaak rond de dubbele moord in Hooge Zwaluwe komt geen 3D-reconstructie. De rechtbank in Breda heeft een verzoek daartoe van advocaat Arthur van der Biezen afgewezen. Van der Biezen is raadsman van een van de zes verdachten in de zaak.

In oktober 2015 werden de 47-jarige Brian Dalfour, voorman van motorclub No Surrender, en de 34-jarige Muljaim Nadzak in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe doodgeschoten. De politie arresteerde vijf Belgen en een Nederlander. Twee van hen waren tijdens de schietpartij gewond geraakt.

Het precieze verloop van de zeer gewelddadige gebeurtenissen in de vakantiewoning is tot dusver onduidelijk gebleven. In 2016 is een reconstructie op de plaats van het misdrijf gehouden. Ook die leidde niet tot de gewenste inzichten.