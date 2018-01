Landelijke partijen trappen campagne af

Twee landelijke partijen beginnen hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

De SGP trapt vrijdag af in Veenendaal. De fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, plant samen met de plaatselijke lijsttrekker een boom. ’s Avonds is er een startbijeenkomst voor de achterban.

Het CDA begint de landelijke campagne zaterdagmiddag in Almere. Op een nieuwjaarsbijeenkomst in het stadhuis spreken partijleider Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom.

In ieder geval PvdA en VVD willen hun landelijke campagne in de ,,hete fase” beginnen, enkele weken voor de verkiezingen.