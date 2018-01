Margriet wordt 75 en feest met Introdans

Prinses Margriet is vrijdag 75 jaar geworden. Ze viert dat onder meer in Theater Orpheus in haar woonplaats Apeldoorn, waar dansgezelschap Introdans haar vrijdagavond een voorstelling aanbiedt. De jarige is al vijftien jaar beschermvrouwe van het in Arnhem zetelende gezelschap.

De uitvoering is ,,een cadeautje en dank voor haar jarenlange steun”, zegt Introdans. Er worden choreografieën gedanst van Jorge Pérez Martínez, Po-Cheng Tsai, Cayetano Soto, Jiří Kylián en Hans van Manen.

Introdans bracht Margriet precies tien jaar geleden ook een dergelijk eerbetoon. Bij die gelegenheid vertelde ze altijd ,,gemengde gevoelens te hebben gehad bij jarig zijn”. Maar de voorstelling was ,,het allermooiste verjaarscadeau en de grootste verrassing ooit” .

De prinses werd op 19 januari 1943 geboren in het Civic Hospital in het Canadese Ottawa. Op 2 augustus 1945 kwam ze voor het eerst in Nederland, waar ze haar jeugd doorbracht op Paleis Soestdijk. Daar was het zoals bekend niet altijd koek en ei. Recente pijnlijke publicaties over het huwelijk van haar ouders hebben de prinses er volgens de Margriet-special van het blad Royalty toe gebracht haar eigen herinneringen aan Juliana en Bernhard op papier te zetten voor het Koninklijk Huis Archief. In 2054 mogen ze volgens dat bericht openbaar worden.

Op 10 januari 1967 trouwde Margriet met Pieter van Vollenhoven. Hun vier zonen bezorgden het stel elf kleinkinderen, maar alleen de grootmoeder uithangen doet de prinses niet. Leeftijd is geen reden om te stopen met werken, vindt de de prinses die zich al jaren inzette voor het Rode Kruis en gehandicaptensport.