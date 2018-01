,,Market Garden-clubs’’ moeten samenwerken

De tientallen organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de herdenking van de operatie Market Garden, het begin van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog in 1944, moeten gaan samenwerken. Dat is nodig om te kunnen overleven.

Dat heeft Robert Croll, bestuursvoorzitter van het vfonds (fonds voor vrede, vrijheid en veteranen), vrijdag in Oosterbeek gezegd. Volgens Croll zijn er onder de meer dan tachtig afzonderlijke clubs in het zuiden en oosten van het land te veel organisaties die alleen hun eigen lokale herdenking willen regelen. ,,Terwijl je met een grote, stevige vuist politiek en financieel meer voor elkaar krijgt, om zo te kunnen transformeren van alleen maar herdenken naar beleven van vrijheid.’’

Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek zijn volgens Croll voorbeelden van musea die de toekomst onder ogen zien. Het vfonds heeft het Airborne Museum 750.000 euro gegeven voor een grootscheepse restauratie van de villa en vernieuwing van de tentoonstellingen. ,,We voegen aan het Britse perspectief op de Slag om Arnhem ook het Duitse, Poolse en Nederlandse beeld toe. En we herstellen het hele landgoed Hartenstein, in 1944 hoofdkwartier van de geallieerden, in de staat van voor de oorlog’’, zei museumdirecteur Sarah Heijne vrijdag.

Het museum werkt in de aanloop naar de 75e herdenking van Market Garden in 2019 samen met Ede, Wageningen en Arnhem, eveneens belangrijke herdenkingsplekken. Zo is er jaarlijks een gezamenlijk thema. Dit jaar krijgt het verzet bijzondere aandacht. In jubileumjaar 2019 ligt de focus op wat de Slag om Arnhem aan de Duitse kant van de grens heeft betekend.

De hele moderniseringsoperatie in Oosterbeek moet in 2019 klaar zijn en gaat ruim 3 miljoen euro kosten.