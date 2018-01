Prinses Margriet krijgt leerstoel in Twente

Prinses Margriet krijgt voor haar jarenlange inzet voor het Rode Kruis een leerstoel op de Universiteit Twente. Deze ‘Prinses Margriet-leerstoel’ heeft als doel kennis over natuurrampen en klimaatverandering beter in te zetten voor rampenpreventie. Prinses Margriet is vrijdag 75 jaar geworden.

De Prinses Margriet leerstoel wordt ingesteld bij de faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente. De Universiteit heeft al andere leerstoelen op het gebied van natuurrampen. Officieel heet de leerstoel: ‘Spatial Resilience for Disaster Risk Reduction’.

Prinses Margriet begon in 1966 als Rode Kruis-helpster eerste klas (verpleegster), en was jaren jaar werkzaam als vicevoorzitter van het Landelijk Bestuur van het Rode Kruis. Als dank voor haar onvermoeibare inzet voor het Rode Kruis gaf de organisatie haar toen een eigen fonds: het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, dat zich speciaal richt op rampenpreventie.