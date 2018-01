‘Toegang schuldhulp niet laagdrempelig genoeg’

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.

Van Zutphen: ,,Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang tot de schuldhulp bieden. De deur van de hulpverlening moet dus wijd open staan. Toch krijgen wij regelmatig klachten en signalen van mensen die om uiteenlopende redenen niet verder komen in het toelatingsproces of niet worden toegelaten, waardoor hun schulden zich blijven opstapelen.”

De ombudsman vindt dat gemeenten mensen met problematische schulden ruimhartig moeten toelaten in het hulptraject. Van Zutphen: ,,Met schuldhulp kunnen gemeenten mensen uit problematische situaties helpen. Het is daarom van doorslaggevend belang dat de deur ervan wijd open staat.” Hij vindt ook dat iedereen die zich aanmeldt voor hulp zijn situatie moet kunnen toelichten in een persoonlijk gesprek.