Tuinliefhebbers opgelet: grind is dé nieuwe trend van 2018

Met de start van het nieuwe jaar is het een mooi moment om onze tuin onder handen te nemen. De trend van 2018 is grind, waarmee veel meer mogelijk is dan men vaak denkt. Wij zetten de voordelen van grind en wat je ermee kunt doen op een rijtje.

Grind kan een tuin een sfeervolle en stijlvolle uitstraling, of het nu om een moderne, strakke tuin gaat of om een ouderwets boerenerf. Zo zijn er diverse soorten marmer leverbaar, die een stijlvolle glans en look hebben, die met bestrating niet snel haalbaar is. Daarbij is grind in verhouding tot bijvoorbeeld tegels relatief veel voordeliger.

De eenvoud van grind

Heb je geen groene vingers of heb je weinig tijd om te klussen? Dan is grind hét antwoord. Een grindtuin (of pad, siertuin, oprit of terras) is heel eenvoudig aan te leggen. Je maakt de ondergrond klaar, legt er een worteldoek op, strooit het grind erop en klaar ben je. Als het grind eenmaal goed is aangelegd, vraagt het niet om veel onderhoud. Af en toe harken is meestal voldoende.

Met grind of split is het tevens mogelijk om perkjes en borders netjes af te werken als je behoefte hebt aan een onderhoudsarme tuin. Als je beplanting in de tuin hebt en de perkjes en borders toch wilt voorzien van een laagje split, kan je ook dan het beste een anti-worteldoek gebruiken. Dan blijft het geheel drainerend en kan het water gewoon weglopen. Een extra voordeel is dat je dan minder last hebt van onkruid.

Vaak wordt gedacht aan het standaard grijze grind. Er bestaan echter veel soorten grind en split (heeft een hoekige vorm in plaats van een rond vorm) met diverse kleuren, structuren, hardheden en herkomst. Voor een siertuin en andere licht belaste oppervlakken kun je in principe alle soorten grind of split gebruiken. Ook veel soorten grind en split zijn geschikt voor op de oprit of parkeerplaats en andere oppervlakken die bereden worden.

Het voordeel van grindmatten

Als je grind of split of de oprit wilt leggen, zijn grindmatten een populaire optie. Naast het feit dat je met grindmatten een milieuvriendelijke en waterdoorlatende verharding creëert, krijg je met grindmatten een pad, oprit of parkeerplaats dat stabiel en onderhoudsarm is. Met behulp van de matten blijft het grind of split op zijn plaats liggen, zodat je niet wegzakt met de auto, fiets of rolstoel.

Tenslotte laat grind goed water door, omdat het uit losse korrels bestaat. Zo heb je weinig last van plassen, mits de onderlaag ook voldoende water doorlaat. Tevens verbetert grind de drainage in de straat of wijk en wordt het riool ontlast. Dit is veel beter voor het milieu dan bestrating of tegels.