Centrales: locatieherkenning gsm moet beter

Nederland loopt achter met de techniek die de locatie herkent van mensen die noodnummer 112 bellen. Met die waarschuwing komt het Europese netwerk van alarmcentrales. In ons omringende landen kunnen hulpdiensten via gegevens van een mobieltje traceren waar een beller zich bevindt.

Het is technisch goed mogelijk om de precieze locatie te zien van iemands mobieltje, maar volgens RTL Nieuws wordt daar in Nederland nog geen gebruik van gemaakt.

Een vrouw die in december in Friesland door gladheid met haar auto in het Prinses Margrietkanaal terechtkwam, deed een noodoproep met haar telefoon. ,,Ze heeft een gesprek gehad met de meldkamer 112”, aldus haar oom. ,,Daarin gaf ze aan niet uit de auto te kunnen komen.” Ondanks de melding werd de wagen pas anderhalf uur later gevonden. De vrouw was toen al overleden.

Benoît Vivier van de Organisatie van Europese noodnummers EENA laat in het RTL Nieuws weten verbaasd te zijn: ,,We zijn twee jaar geleden naar Nederland gegaan om te praten over hoe je de technologie moet toepassen. De autoriteiten toonden belangstelling maar nu, twee jaar later is er nog niets mee gedaan. Terwijl het in een land als Estland binnen vier maanden is toegepast.”

In alle landen waar deze zogenoemde AML-technologie werd toegepast, zijn er volgens de EENA-woordvoerder al veel levens mee gered.