De brandweer in Nijkerk heeft ongeveer twintig bewoners van een appartementencomplex aan de Kajuit geëvacueerd na een brandje in een meterkast. Dit leidde tot veel rook in de hal die ook de woningen binnendrong.

De bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en zijn nagekeken door medisch personeel. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de woningen geventileerd en de bewoners zijn inmiddels weer thuis.