Geen ‘boe’ maar gejuich voor Boef

Rapper Boef, in opspraak na vrouwonvriendelijke uitspraken, is zaterdagavond bij zijn optreden op Noorderslag ingegaan op de ophef rond zijn persoon van de laatste tijd. De rapper liet nogmaals weten dat hij een fout heeft gemaakt. Zijn eerste nummer ging volledig over die ophef.

,,Ik distantieer me daarvan”, zegt hij. ,,Maar ik word nooit de ideale schoonzoon. Ik blijf altijd Boef.” Het grootste deel van het publiek juichte hem daarna toe. Het door zijn management gevreesde uitjoelen bleef uit.

Boef kwam negatief in de publiciteit omdat hij begin januari vrouwen die hem uit de brand hadden geholpen na autopech uitschold voor kech, het Marokkaanse woord voor hoer. Veel festivals en organisaties zegden de samenwerking met de artiest op. Boef was wel welkom bij Noorderslag. De organisatie keurde de uitspraken wel af en hield vrijdag ook een debat over de kwestie.

Boef trad op in een volle zaal, waar een paar duizend muziekfans zich hadden verzameld. De organisatie had de zaal wel drooggelegd, nadat er op Facebook een oproep was gedaan om bier naar de rapper te gooien.

,,Dit heeft Boef heel slim gedaan”, zegt bezoeker Jan. ,,Hij haalde meteen de angel eruit door er over te rappen. De sceptici waren stil en z’n fans stonden te juichen. Maar z’n gedrag is en blijft niet goed.” Jarno Duursma, social media expert, was het met hem eens. ,,Ik weet ook niet of z’n gedrag nu fundamenteel anders is. Ik denk dat hij voor dit optreden heel goed heeft geluisterd naar de mensen om hem heen. Hij had z’n fans meteen op z’n hand. En hoe je het ook wendt of keert, hij is een fenomeen.”

De organisatie van Eurosonic Noorderslag wilde niet inhoudelijk ingaan op het optreden.