Hoge opkomst bij PVV-demonstratie Rotterdam

In Rotterdam hebben vele honderden mensen zaterdag meegedaan aan een demonstratie van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Ze betoogden tegen het kabinet-Rutte III, de islamisering en discriminatie van Nederlanders. De demonstranten hadden Nederlandse vlaggen bij zich en borden met teksten als ‘Stop islamisering Europa’, ‘Allah is een leugen’ en ‘Keep islam out of Rotterdam’.

,,Onze boodschap vandaag aan Nederland is dat we Nederland gaan terugveroveren. Want Nederland is ons land”, sprak PVV-leider Geert Wilders het publiek toe door een megafoon. ,,We zijn zijn hier niet in Marokko, in Turkije of in Saudi-Arabië, maar in Rotterdam.”

Wilders had mensen opgeroepen naar het Stationsplein te komen om hun ongenoegen te laten blijken. Ook leden van Pegida en de Nederlandse Volks-Unie waren erbij en tientallen leden van de partij Vlaams Belang, onder wie kopstuk Filip Dewinter, waren uit België naar Rotterdam gekomen. De PVV en Vlaams Belang voerden eerder al samen actie. De betoging, die zaterdagmiddag eindigde op het Schouwburgplein, moet het begin worden van een demonstratietour.

PvdA, DENK en enkele belangenorganisaties hielden tegendemonstraties en er waren soms heftige discussies tussen voor- en tegenstanders. Er was veel politie op de been, maar tot ernstige ongeregeldheden kwam het niet.

De PVV doet in maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de havenstad, en gaat daarmee de strijd aan met onder meer Leefbaar Rotterdam.