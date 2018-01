Politie arresteert negen witwassers

De politie heeft negen mannen gearresteerd op verdenking van witwassen van geld dat is buitgemaakt bij twee gewapende overvallen. De mannen, in de leeftijd van 25 en 37 jaar, zijn afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

De mannen leverden op verschillende plaatsen in Nederland en Belgiƫ geld in dat waarschijnlijk afkomstig is van twee overvallen op geldlopers. In december 2016 werd in Purmerend een geldloper overvallen door twee gewapende mannen. Onder bedreiging van een vuurwapen moest hij de geldkoffer afstaan. In juli 2017 werd een geldloper in Heemskerk overvallen door twee mannen toen hij bezig was met het bijvullen van een geldautomaat. Ook hij werd met een vuurwapen bedreigd. In beide gevallen gingen de daders er met een scooter vandoor.