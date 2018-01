Popprijs 2017 voor Kensington

Tijdens het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen heeft Kensington zaterdag de Popprijs 2017 gewonnen. De jury prees onder meer het feit dat de Utrechtse band vorig jaar vijf keer de Ziggo Dome had uitverkocht. ,,Eindelijk hebben ze hem gewonnen”, zei presentator Frank van der Lende. Zanger Eloi Youssef sprak van een ,,kroon” na zo’n tien jaar hard werken.

De award, die al bestaat sinds medio jaren 80, is voor de artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs (een beeld en 10.000 euro) is een initiatief van BV Pop en de Kunstenbond, uitgereikt door Buma Cultuur. Eerdere winnaars zijn onder meer Martin Garrix, De Jeugd van Tegenwoordig, Kyteman, De Dijk en Herman Brood.

Roosmarijn Reijmer kreeg eerder op de dag de Pop Media Prijs. Reijmer werkte tot vorig jaar als diskjockey bij NPO 3FM. Voor het eerst werd op het festival het Cultuurfonds Pop Stipendium toegekend. Daarmee wil het Prins Bernhard Cultuurfonds elk jaar een beginnende popband of popartiest stimuleren zich verder te ontwikkelen. Producer en multi-instrumentalist Jacco Gardner kreeg een beurs van 10.000 euro, Ronnie Flex en Pink Oculus elk 5000 euro.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) bezocht het Groningse festivalterrein zaterdag om een beetje kennis te maken met de muzieksector. Rapper Boef trad op, nadat eerder talloze festivals en organisaties de samenwerking met hem hadden opgezegd. De rapper was in opspraak gekomen na vrouwonvriendelijke uitspraken. Het optreden, waarin hij zich distantieerde van zijn woorden, werd met gejuich ontvangen.