SP-voorzitter hamert op eenheid in partij

Partijvoorzitter Ron Meyer van de SP vindt dat interne discussie in de partij de afgelopen tijd te vaak naar buiten is gekomen. ,,Ik baalde ervan als we binnen de partij alle ruimte voor discussie hebben en er toch mensen waren die de strijd buiten zochten”, aldus Meyer tegenover de leden op het SP-congres in Hilversum.

Meyer wil dat dit anders gaat en zal mensen er ,,op blijven aanspreken”, belooft hij. Volgens Meyer is eenheid de voorwaarde voor succes van de partij. ,,Discussie voeren we binnen, strijd voeren we buiten”.

Hij zegt zich te realiseren dat hij zich niet bij alle SP’ers populair heeft gemaakt. ,,We hebben sterke en harde discussies gehad over de partijdemocratie, over de afdrachtregeling”, aldus Meyer. Ook Tweede Kamerleden uitten al eens anoniem frustaties in de krant.

Op het congres wordt afscheid genomen van oud-fractievoorzitter Emile Roemer en er worden nieuwe bestuursleden gekozen. Roemers opvolger Lilian Marijnissen houdt een toespraak.