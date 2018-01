Rotterdam CS weer vrijgegeven na brand

Het Centraal Station van Rotterdam is wegens een brand ongeveer een uur lang ontruimd geweest. De veiligheidsregio zegt dat er een brand was in een werkkast op de tweede etage van het gebouw, waar het kantorengedeelte zit. Iedereen moest naar buiten, dus ook reizigers en winkelpersoneel. Het treinverkeer werd stilgelegd.

Door de brand gingen rookmelders af en de sprinklerinstallatie trad in werking. Ook de brandweer kwam erbij. Het vuur was snel onder controle, de rook zorgde voor de meeste problemen. Nadat het gebouw was gelucht, is het station weer vrijgegeven en het treinverkeer hervat. Lijnbussen en metro’s konden de hele tijd blijven rijden, maar stopten niet op het Centraal Station.

Op beelden was te zien dat honderd tot tweehonderd mensen buiten het stationsgebouw stonden.

Onduidelijk is nog hoe het vuur is ontstaan.