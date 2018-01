Nederlandse gewonden door brand hotel Praag

Bij de hotelbrand in de Tsjechische hoofdstad Praag zijn ook Nederlandse gewonden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt zondag bekend te zijn met twee Nederlanders die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een ouder echtpaar van 82 en 78 jaar.

De Nederlandse ambassade heeft contact met reisgenoten ter plaatste en staat klaar om te helpen als er een hulpvraag komt, aldus een woordvoerster van het ministerie. Verder is ook de alarmcentrale ingeschakeld.

Door de brand, die zaterdagavond uitbrak hotel Eurostars David, vielen vier doden. Aanvankelijk was sprake van tientallen gewonden, maar de meeste mensen hoefden niet naar het ziekenhuis. Ze hadden volgens Tsjechische media rook ingeademd en konden ter plekke worden behandeld.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.