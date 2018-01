7 jaar cel voor doodslaan vriend met hamer

Een 28-jarige vrouw uit Helmond is veroordeeld tot zeven jaar cel voor het doodslaan van haar vriend met een steigerbouwhamer. De rechtbank in Den Bosch houdt er bij de veroordeling rekening mee dat de vrouw lange tijd geestelijk en fysiek werd mishandeld door haar vriend, maar oordeelt dat op het moment van doodslag van noodweer of psychische overmacht geen sprake was.

In mei 2016 doodde de vrouw haar 28-jarige vriend door hem in de slaapkamer dertien keer met de hamer op zijn hoofd, hals en borst te slaan. De Helmondse verklaarde uit nood geslagen te hebben. Hij zou geprobeerd hebben haar te wurgen toen ze de hamer pakte. Sporenonderzoek heeft echter geen bewijzen daarvoor opgeleverd, de man had namelijk wonden op de achterkant van zijn hoofd. Het Openbaar Ministerie eiste daarom negen jaar cel voor doodslag.

De rechtbank hield er bij de strafmaat ook rekening mee dat de vrouw drie kleine kinderen heeft, van wie het slachtoffer de vader was.