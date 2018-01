Michael Wolff, schrijver van het onthullende boek Fire and Fury over Donald Trump, is 26 februari de laatste gast van College Tour. Dat maakte presentator Twan Huys maandag bekend in De Wereld Draait Door.

De opnames zijn donderdag 22 februari in theater Carré in Amsterdam. Wolff komt voor één dag naar Nederland.

De Nederlandse choreograaf Hans van Manen komt ook naar College Tour. Hij is te zien in de uitzending van zondag 11 februari.