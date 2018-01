In een trein op het station in Etten-Leur heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed. Die was ontstaan door warmgelopen remmen.

De reizigers moesten de trein uit. Door het incident reden er tot even voor 18.00 uur geen treinen tussen Roosendaal en Breda. De NS zette op dit traject bussen in. Het treinverkeer is inmiddels weer opgestart.