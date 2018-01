Honderdste geboortedag Hella Haasse herdacht

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt op 1 februari een gedenksteen onthuld voor Hella Haasse. Dat gebeurt letterlijk aan de vooravond van de honderdste geboortedag van de in 2011 overleden schrijfster: 2 februari 1918.

De kleindochters van Haasse zullen de steen onthullen. Acteurs Georgina Verbaan en Willem Nijholt dragen voor uit het werk van de schrijfster. Haar biografe, Aleid Truijens, zal vertellen over het omvangrijke oeuvre van Haasse.

Hella S. Haasse debuteerde zeventig jaar geleden, in 1948, als prozaschrijfster met het boekenweekgeschenk Oeroeg. Het was meteen haar grote doorbraak. Oeroeg werd in elf talen vertaald, is verfilmd en voor het theater bewerkt. Ook in 1959 (Dat weet ik zelf niet) en 1994 (Transit) schreef ze het boekenweekgeschenk.

Belangrijke romans van haar zijn onder meer Het woud der verwachting en Heren van de thee. Haasse ontving vrijwel alle belangrijke literaire prijzen, waaronder in 1983 de P.C. Hooftprijs en in 2004 de Prijs der Nederlandse Letterkunde.

Onder anderen de schrijvers Joost van den Vondel en P.C. Hooft zijn in de Nieuwe Kerk begraven. Andere schrijvers hebben er een gedenksteen. Haasse zelf onthulde in 2003 een gedenktekst voor Hooft.