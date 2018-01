Lenny Kravitz komt naar Amsterdam. Hij treedt op 24 juni op in de Ziggo Dome. Het concert is onderdeel van zijn Europese zomertournee Raise Vibration Tour 2018, maakte Mojo bekend.

Van de albums van de Amerikaanse artiest zijn wereldwijd meer dan 38 miljoen exemplaren verkocht. Kravitz scoorde hits met nummers als Are You Gonna Go My Way, Always on the Run, Let Love Rule, It Ain’t Over ‘Till It’s Over en I’ll Be Waiting. Hij won vier Grammy Awards.

Kravitz was in 2015 voor het laatst in Nederland. Toen stond hij op Concert at Sea. De zanger heeft aangekondigd dat er dit voorjaar nieuwe muziek van hem uitkomt.

De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint donderdag.