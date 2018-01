Venezuela blijft ABC-eilanden blokkeren

Venezuela blijft Curaçao, Aruba en Bonaire blokkeren. Nederland gaat met de eilanden overleggen om een oplossing te vinden, zei minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra in Brussel na overleg met zijn EU-collega’s.

De EU kondigde maandag sancties af tegen zeven hooggeplaatste Venezolanen. Het Zuid-Amerikaanse land koppelt die maatregel helaas aan de blokkadekwestie, zei Zijlstra, die zondag zijn Venezolaanse ambtgenoot sprak. ,,Dat betreuren wij zeer, het staat totaal los van elkaar, daarom gaan wij nu kijken naar vervolgstappen, ook op het vlak van personenverkeer.”

,,We moeten zorgen dat de bewoners van Aruba, Curaçao en Bonaire verse groenten maar ook andere zaken volop aanwezig hebben”, aldus Zijlstra. ,,Het vervoer van grondstoffen zal via andere landen moeten, bijvoorbeeld via Colombia en de Dominicaanse Republiek. Hun leven moet uiteindelijk gewoon door kunnen gaan.”

De Venezolanen stelden de blokkade begin dit jaar in omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel van mensen, drugs, wapens, geld en waardevolle goederen als goud en koper. Er leek een akkoord te zijn, maar vorige week bleek volgens de minister dat Venezuela daar onduidelijk over was, waardoor een gepland overleg werd geschrapt. ,,Het Koninkrijk heeft zich aan de afspraken gehouden, nu is het aan Venezuela zich aan zijn deel te houden.”

Zijlstra zei het ,,heel goed” te vinden dat de EU sancties instelt tegen Venezolanen die het functioneren van de democratie in de weg zitten. ,,Daarmee proberen we hen aan te zetten om het pad naar een steeds verdere dictatuur te verlaten, weer gesprekken met de oppositie aan te gaan en de democratie te herstellen.”