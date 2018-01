Blinden willen ook tv kijken

Belangenorganisatie voor blinden en slechtzienden, Bartiméus Sonneheerdt, wil dat er een structureel aanbod komt van programma’s met audiodescriptie. De films en series worden dan begeleid door gesproken beschrijvingen zodat blinden en slechtzienden kunnen beleven wat in beeld gebeurt.

Via een speciale app is deze begeleiding synchroon met de uitzendingen te beluisteren. De gebruiker kan een film of uitzending selecteren en vervolgens de audiodescriptie downloaden en starten als de film begint.

Eind 2015 startte de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met de serie Tessa de pilot met audiodescriptie. Tot en met 2017 waren diverse series zoals Boer zoekt Vrouw, Flikken Rotterdam en Alleen op de Wereld naast twaalf telefilms voorzien van de service. Voor 2018 heeft de publieke omroep nog niets aangekondigd. ,,De NPO wordt betaald van publiek geld en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn”, aldus een woordvoerster van de belangenorganisatie. Ook pleit de organisatie voor een continu aanbod zodat ,,mensen weten waar ze aan toe zijn”.

Om de kwestie onder de aandacht te brengen, biedt de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt dinsdag de petitie ‘ikwilaudiodescriptie.nl’ aan aan de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De petitie is bijna 17.000 keer ondertekend.